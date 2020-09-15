Оппозиция Белоруссии хочет взять в кредит у ЕС до $4 млрд

Оппозиция Белоруссии намерена взять в кредит у Евросоюза до $4 млрд, если в стране сменится власть, заявил член президиума Координационного совета (КС) Белоруссии по трансферу власти Павел Латушко. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы ожидаем (от ЕС) фактически план действий по поддержке демократизации Беларуси... Здесь должен быть пакет мер, не вот эти 1,5 миллиарда долларов, которые предложила восточная страна, а реальной финансовой помощи для стабилизации экономической ситуации в пределах 3-4 миллиардов», — сказал Латушко.

По его словам, республика также нуждается в реструктуризации долга, поскольку это очень серьезно давит на ее экономику.

В понедельник в Сочи прошла встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Российский лидер заявил, что Москва предоставит Минску кредит на $1,5 млрд.

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