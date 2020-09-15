Евросоюз не может остановить «Северный поток — 2»

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что у Евросоюза нет полномочий, чтобы остановить строительство газопровода «Северного потока — 2». Об этом пишет ТАСС.

«Мы действуем в рамках полномочий институтов ЕС. Институты ЕС не имеют полномочий остановить «Северный поток - 2», это вопрос не к ним, а к государствам сообщества, которые этот проект продвигают», — заявил Боррель.

Ранее некоторые страны заявили о необходимости остановить строительство газопровода после ситуации с Алексеем Навальным.

20 августа самолет, в котором летел Алексей Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Немецкие врачи заявили об отравлении Навального веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств пока не предоставили.

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