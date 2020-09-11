Минэкономразвития предложило продлить мораторий на проверки малого бизнеса

Минэкомномразвития предложило продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса до конца 2021 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«В первые месяцы моратория количество проверок достигло исторического минимума. Сейчас мы видим стабилизацию ситуации. На следующий год мы планируем поддержать бизнес в логике ранее принятых решений правительства», — заявили в пресс-службе.

По данным министерства, с марта 2020 года, когда был установлен мораторий, число плановых проверок таких предприятий сократилось на 46% по сравнению с 2019 годом.

Кроме того, с начала весны были существенно сокращены основания для проведения внеплановых проверок, отметили в Минэкономразвития.

Мораторий на проведения проверок на предприятиях малого бизнеса действует с 18 марта по 31 декабря 2020 года.

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