В ЦБ РФ рассказали о последствиях для экономики от колебаний курса рубля

Центробанк России не ожидает каких-то особенных последствий для экономики и рынка из-за последних колебаний курса рубля, передает «Интерфакс».

Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин считает, что в настоящее время курс рубля движется в диапазоне, который был в течение последних шести месяцев. Притом кумулятивное ослабление валюты за последний год не сильно отличается, а возможно, и меньше того, что было в 2018 году.

«С точки зрения каких-то особенных последствий от этого для экономики или для финансовой системы, мы их не видим», — продолжил Заботкин.

По его словам, в целом ЦБ отслеживает динамику курса из-за определенного переноса этого эффекта в краткосрочную инфляцию. Также регулятор замечает усилившиеся колебания на рынке нефти.

«Сейчас цена нефти находится в районе $40. Это примерно уровни июня, мы еще далеки от тех минимальных значений, которые на рынке были в апреле и в начале мая», — отметил он.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Иностранцы вновь продают российские акции

— Рубль снижается к доллару и евро

— Официальный курс евро на пятницу составил 89,3 рубля