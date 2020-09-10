Бюджет на 2021-2023 гг. сохранит социальную направленность

Правительство сообщило, что трехлетний федеральный бюджет (2021-2023 гг.) будет иметь определенную направленность и ориентир, говорится на сайте кабмина.

Как отмечается, проект бюджета сохранит социальную направленность и будет ориентирован на национальные цели развития, сформированные президентом РФ Владимиром Путиным. Бюджетный пакет будет направлен в Госдуму не позднее 1 октября. В этот пакет помимо проекта бюджета входит прогноз социально-экономического развития страны, а также проекты внебюджетных фондов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

«Сформированный проект нового трехлетнего бюджета – это реакция на произошедшие изменения. Он верстался с учетом необходимости вернуть экономику к восстановительному росту», — цитирует премьер-министра Михаила Мишуcтина пресс-служба кабмина.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Безработные родители несовершеннолетних детей в сентябре получат доплаты

— В Госдуму внесен законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии

— Порядка 1,8 млрд рублей выделили на бесплатное питание в подмосковных школах в 2020