Путин: безработица к концу 2021 года не должна превышать 4,7%

Президент России Владимир Путин заявил, что безработица до конца 2021 года не должна превышать 4,7%. Об этом сообщает ТАСС.

«Напомню и о приоритетной задаче, которая поставлена перед правительством, а именно: к концу следующего года необходимо восстановить занятость до уровня 2019 года», — сказал он на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства отметил, что безработица не должна превышать 4,7% среди экономически активного населения.

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