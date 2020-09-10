Путин: безработица к концу 2021 года не должна превышать 4,7%
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Президент России Владимир Путин заявил, что безработица до конца 2021 года не должна превышать 4,7%. Об этом сообщает ТАСС.
«Напомню и о приоритетной задаче, которая поставлена перед правительством, а именно: к концу следующего года необходимо восстановить занятость до уровня 2019 года», — сказал он на совещании по экономическим вопросам.
Глава государства отметил, что безработица не должна превышать 4,7% среди экономически активного населения.
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