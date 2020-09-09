Росстат уточнил оценку падения ВВП России в 2020 году
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Росстат уточнил оценку падения российского валового внутреннего продукта в текущем году.
Согласно первой оценке службы, спад российского ВВП во II квартале этого года составил 8%. При этом предварительно падение оценивалось в 8,5%.
В I полугодии ВВП России, по оценке Росстата, снизился на 3,4%. Предварительно ожидался показатель в 3,6%.
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