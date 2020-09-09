Росстат уточнил оценку падения ВВП России в 2020 году

Росстат уточнил оценку падения российского валового внутреннего продукта в текущем году.

Согласно первой оценке службы, спад российского ВВП во II квартале этого года составил 8%. При этом предварительно падение оценивалось в 8,5%.

В I полугодии ВВП России, по оценке Росстата, снизился на 3,4%. Предварительно ожидался показатель в 3,6%.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Население России сократится более чем на 150 тыс. человек в 2020 году

— Реальные доходы россиян могут упасть на более чем 4% в 2020 году

— Названы регионы РФ с самыми высокими зарплатами