В Госдуму внесен законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому Пенсионный фонд России (ПФР) будет обязан выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о случаях, когда работники фонда допускают ошибки при исчислении трудового стажа и начислении пенсий.

«По нашему мнению, в таких случаях ПФР должен выплачивать пенсионерам справедливую компенсацию — проценты на сумму недоначисленных денежных средств», — говорится в соответствующем документе.

Отмечается, что инициаторами проекта выступили депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым. Если документ будет принят, дополнительных затрат из федерального бюджета не потребуется, они появятся у ПФР.

До этого Счетная палата обнаружила погрешности в системе начисления пенсий россиянам за 2017–2019 годы.

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