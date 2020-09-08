СМИ сообщили о желании Меркель дать общеевропейский ответ по делу Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель желает, чтобы решение по делу Алексея Навального было принято с участием всех стран Евросоюза. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, канцлер пока не приняла окончательного решения по данному вопросу. При этом она не готова увязывать инцидент с блогером с судьбой «Северного потока — 2».

DPA также отмечает, что Меркель продолжает выступать за единый европейский ответ на произошедшее с Навальным.

Ранее Меркель заявила, что не исключает возможности введения санкций против российского газопровода из-за ситуации с блогером.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок».