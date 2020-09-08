Средняя зарплата в Роскосмосе упала в шесть раз за год

Средняя зарплата в Роскосмосе в 2019 году уменьшилась в шесть раз по сравнению с позапрошлым годом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на годовой отчет госкорпорации.

В документе указывается, что средняя зарплата сотрудников Роскосмоса и организаций госкорпорации по итогам 2019 года составила 62,3 тысячи руб. При этом в отчете за 2018 год сообщается, что сотруднику центрального аппарата компании в то время платили в среднем 396 тыс. рублей в месяц.

Отмечается, что за прошлый год учитывалась как средняя зарплата по Роскосмосу, так и средняя зарплата 60 предприятий отрасли.

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