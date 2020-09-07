Новак назвал сроки погашения Белоруссией долгов за газ

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Белоруссия может погасить долги за газ перед Россией в течение этого месяца, передает ТАСС.

«Это должно быть сделано в течение сентября месяца, может быть, пораньше получится, чем в конце месяца. Много технических вопросов», — отметил глава ведомства.

По его словам, стороны «принципиально» договорились о погашении задолженности. В республике уже началась работа в этом направлении.

Ранее министр сообщал, что долг Минска составляет $328 млн.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— РФ и Белоруссия могут согласовать введение единой валюты

— Премьеры России и Белоруссии обсудили переброску нефтепродуктов из Литвы

— Лукашенко заявил, что договоренности с РФ положительно сказываются на экономике