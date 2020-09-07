Новак назвал сроки погашения Белоруссией долгов за газ
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Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Белоруссия может погасить долги за газ перед Россией в течение этого месяца, передает ТАСС.
«Это должно быть сделано в течение сентября месяца, может быть, пораньше получится, чем в конце месяца. Много технических вопросов», — отметил глава ведомства.
По его словам, стороны «принципиально» договорились о погашении задолженности. В республике уже началась работа в этом направлении.
Ранее министр сообщал, что долг Минска составляет $328 млн.
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