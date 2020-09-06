Кабмин завершил работу над планом восстановления экономики
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Российское правительство завершило работу разработкой плана восстановления экономики страны. Об этом сообщает ТАСС.
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов уточнил, что план будет утвержден в сентябре.
По его словам, документ ожидает синхронизации с прогнозом социально-экономического развития, поскольку в проект «вносятся последние штрихи».
Проект плана восстановления экономики был первоначально представлен президенту России Владимиру Путину 2 июня, после чего началась его доработка.
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