Кабмин завершил работу над планом восстановления экономики

Российское правительство завершило работу разработкой плана восстановления экономики страны. Об этом сообщает ТАСС.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов уточнил, что план будет утвержден в сентябре.

По его словам, документ ожидает синхронизации с прогнозом социально-экономического развития, поскольку в проект «вносятся последние штрихи».

Проект плана восстановления экономики был первоначально представлен президенту России Владимиру Путину 2 июня, после чего началась его доработка.

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