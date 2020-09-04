В ФРГ призвали заморозить строительство «Северного потока — 2» на 2 года

Потенциальный преемник Ангелы Меркель на посту канцлера Фридрих Мерц призвал заморозить строительство «Северного потока — 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным, пишет Bild.

Мерц отметил, что ранее выступал за проект газопровода. Однако после произошедшего с российским блогером, по его мнению, Европа «должна отреагировать».

«Я предлагаю ввести немедленное двухлетнее замораживание строительства, то есть мораторий», — сказал политик.

В статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Мерц заявил, что за два года моратория Европа должна снизить зависимость от российского газа.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию. Немецкое правительство заявило о его отравлении веществами из группы «Новичок».

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