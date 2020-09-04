Цены на овсянку в России побили рекорд, в августе хлопья «Геркулес» (тип продукции) достигли в закупочной стоимости 26,8 тыс. рубля за 1 т. (в августе 2019 года — 19,7 тыс. рубля). Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Отмечается, что закупочная цена овса в Алтайском крае выросла до 11,5 тыс. рубля за 1 т (5,8 тыс. рубля в 2019 году).

По словам президента Российского союза мукомольных и крупных предприятий Аркадия Гуревича, овсянка никогда еще не стоила так дорого. Он отметил, что в настоящее время овес поступает на крупяные предприятия по стоимости 11–12 тыс. рубля за 1 т, а годом ранее его цена равнялась 9 тыс. рублям за 1 т.

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