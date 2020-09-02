Новак считает, что благодаря вакцине от COVID спрос на нефть восстановится быстрее

Глава Минэнерго Александр Новак выразил надежду на то, что с появлением российской вакцины от коронавируса, в том числе в России, спрос на нефть восстановится быстрее. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Надеемся, что... не будет второй волны, и будет более быстрое восстановление спроса, на что мы будем также предлагать реагировать в рамках сделки ОПЕК+...» — сказал Новак, отметив, что в данном вопросе Россия держит руку на пульсе.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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