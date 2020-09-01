Илон Маск занял третье место в списке богатейших людей мира

Американский предприниматель Илон Маск стал третьим в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg.

Состояние Маска теперь оценивается в $115 млрд.

По данным агентства, первое место в списке сохраняет за собой основатель Amazon Джефф Безос ($202 млрд), за ним следует основатель Microsoft Билл Гейтс ($125 млрд).

Отмечается, что рост благосостояния Маска связан с подорожанием акций Tesla. В начале текущего года оно равнялось $27,4 млрд. Агентство подчеркивает, что цена акций Tesla за год выросла почти на 500%.

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