Минфин предложил не увеличивать нагрузку на ИП

Минфин России предложил сохранить в 2021 году фиксированный размер страховых взносов для ИП на уровне 2020 года. Об этом сообщается на сайте министерства.

Ведомство внесло в правительство соответствующий законопроект.

Как уточняется на сайте Минфина, отказ от индексации страховых взносов позволит создать более комфортные условия для малых предпринимателей в условиях пандемии.

С 2022 года индексация будет возлюблена, однако в меньших объемах, чем предполагалось ранее.

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