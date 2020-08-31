В ЦБ рассказали о росте числа заемщиков с более чем одним кредитом

В Центральном Банке рассказали о росте числа россиян, которые имели более одного кредита. Об этом сообщается в докладе ЦБ.

Так, согласно опубликованным данным, с 1 апреля граждан с кредитом или заемом было на 1,1 млн человек больше, чем полгода назад, а именно 42 млн россиян.

Среди них свыше одного виде кредита имели 12,8 млн граждан, которые представляли 54% долга по статистике займов.

По итогам собранных данных ЦБ принял решение проводить пересчет показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщиков на регулярной основе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Микрозайм для школы: как россияне отправляют детей на учебу

— Долги россиян по ипотеке впервые в истории превысили 8 трлн рублей

— Эксперт объяснил, как могут пропасть деньги со вкладов