В ЦБ рассказали о росте числа заемщиков с более чем одним кредитом
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В Центральном Банке рассказали о росте числа россиян, которые имели более одного кредита. Об этом сообщается в докладе ЦБ.
Так, согласно опубликованным данным, с 1 апреля граждан с кредитом или заемом было на 1,1 млн человек больше, чем полгода назад, а именно 42 млн россиян.
Среди них свыше одного виде кредита имели 12,8 млн граждан, которые представляли 54% долга по статистике займов.
По итогам собранных данных ЦБ принял решение проводить пересчет показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщиков на регулярной основе.
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