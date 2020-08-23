Палата представителей одобрила выделение $25 млрд почте США для голосования на выборах
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Палата представителей конгресса США приняла законопроект, согласно которому Почтовой службе страны выделят $25 млрд для обеспечения голосования на президентских выборах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на итоги голосования.
Согласно документу, почтовому ведомству запрещается проводить какие-либо реформы.
Такой запрет был введен, чтобы гарантировать своевременную доставку почты по время выборов, которые намечены на ноябрь этого года.
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