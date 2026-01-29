Размер шрифта
В интернате Прокопьевска руководители могли распоряжаться недвижимостью подопечных

Ura.ru: в Прокопьевске руководители интерната распоряжались квартирами пациентов
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Прокопьевске управляющие интернатом могли «делать» своих постояльцев недееспособными. Об этом сообщает Ura.ru.

Предположительно, сотрудники накачивали человека сильнодействующими лекарствами, затем обращались в суд, утверждая, что постоялец якобы недееспособен. Видя состояние пациента, врачебная комиссия выносила соответствующее решение.

После этого интернат становился опекуном человека, после чего сдавал жилье в аренду.

При этом местный правозащитник якобы вывез дееспособного подопечного на принадлежащую ему квартиру, но позже его насильно вернули в интернат и признали недееспособным.

На прокопьевское учреждение обратили внимание после того, как в нем за месяц серьезно пострадали девять постояльцев, спасти которых не смогли. Еще 46 человек ранее попадали в больницу с гриппом.

Как сообщали местные СМИ, над подопечными издевались и даже сажали на цепь. Людям приходилось питаться гнилыми продуктами.

Ранее прокуратура выявила нарушение норм СанПиНа в интернате в Прокопьевске.
 
