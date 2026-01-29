Размер шрифта
Россия обратилась в ООН с запросом по поводу новых регионов

Лавров: РФ просила ООН признать право Донбасса и Крыма на самоопределение
Алексей Майшев/РИА Новости

Россия обратилась в ООН с запросом, могут ли там по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, передает газета Turkiye.

«Сейчас уже в очередной раз запросили у генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и его команды, что если публично было сказано, что он и его коллективное руководство в ООН признают право народа Гренландии на самоопределение, что именно народ Гренландии решает свою судьбу, а не кто-то со стороны, то признают ли в ООН такое право и за населением Донбасса, Новороссии и, конечно, Крыма?» — уточнил министр.

Лавров напомнил, что Запад называл право на самоопределение в качестве единственного главного критерия независимости Косово. При этом там не было референдумов. А когда в Крыму по всем правилам он был проведен, западные страны сказали, что в данном случае право на самоопределение не применимо.

22 января президент РФ Владимир Путин отметил: у Дании уже есть опыт продажи своих территорий США, имея в виду продажу Виргинских островов в 1917 году. Кроме того, говоря об острове, глава государства подчеркнул, что Копенгаген всегда относился к Гренландии «как к колонии» и «довольно жестко, если не сказать жестоко». Путин также выразил надежду, что США и Дания все-таки «между собой разберутся».

18 января директор итальянского Института Милтона Фридмана Алессандро Бертольди выразил мнение, что присоединение Гренландии к Соединенным Штатам может привести к изменению позиции американских властей и признанию референдума о вхождении Крыма в состав России.

По его словам, если глава Белого дома Дональд Трамп будет и дальше настаивать на покупке острова, можно ожидать поиска легитимных механизмов согласования этого шага с Европейским союзом и Данией — вплоть до проведения референдума с соблюдением принципа самоопределения народов.

Ранее Лавров оценил возможность помощи России Гренландии на фоне угроз США.
 
