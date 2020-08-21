Bank of America повысил рекомендацию по акциям «Роснефти» до «покупать»

Один из крупнейших в мире Bank of America Merrill Lynch сегодня повысил рекомендацию по акциям «Роснефти» до «покупать» и целевую цену на 11% до 6,3 долл./ГДР.

Тот факт, что «Роснефть» завершила самый худший квартал в современной истории нефтегазовой отрасли без списаний и с нейтральным СДП, является хорошим результатом, а теперь, когда худшее позади, «Роснефть» может быстро вернуться к положительному СДП, росту дивидендов и снижению долга, полагают аналитики банка.

По их мнению, ожидаемые до конца текущего года предоплаты от китайской стороны с низкой процентной ставкой помогут «Роснефти» сэкономить $300-600 млн ежегодно на процентных расходах.

BofA ожидает, что в 2021-2022 году «Роснефть» вернется к рекордному генерированию денежного потока, обеспечив доходность СДП близкую к 20%. Этого будет достаточно для выплаты дивидендов и снижения долговой нагрузки. Банк ожидает дивидендную доходность в 6% в 2021 г. и 9% в 2022 г. при цене нефти 50 долл./барр. и 55 долл./барр., соответственно. До этого момента цена акций застрахована от резкого падения программой обратного выкупа на 1,8 млдр долл.

В настоящее время акции «Роснефти» существенно дешевле акций международных и некоторых российских конкурентов (например, «Лукойла») по мультипликатору P/E. При этом показатели «Роснефти» улучшаются при росте цен на нефть в большей степени, чем показатели конкурентов. Так, при росте цены нефти на 5 долл./барр. от прогноза в 50 долл./барр. в 2021 году прибыль «Роснефти» вырастет на 35% по сравнению с 11% у Saudi Aramco.