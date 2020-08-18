Назван наиболее популярный среди россиян курорт Турции

Наиболее популярным курортом Турции среди россиян в текущем году стала Аланья. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

На ее лидерство указали четыре крупных турагентства. Представители компаний подчеркнули, что россиян не смущает даже удаленность отелей Аланьи от аэропорта.

По мнению экспертов, граждане отдают предпочтение этому региону из-за более низких цен на отели. Специалисты отмечают, что именно стоимость отпуска является главным фактором при выборе отелей туристами в этом году.

Популярными среди россиян также оказались Кемер, Анталья, Белек и Сиде.

Ранее Россия возобновила авиасообщение с курортными городами Турции, которое было приостановлено из-за пандемии.

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