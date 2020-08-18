Названы дешевые туры на конец августа

В АТОР рассказали о дешевых турах на море в конце августа.

По словам туроператоров, в последние дни лета у путешественников есть хороший шанс купить путевку на курорт на 15-25% дешевле по сравнению со срединой августа.

Отмечается, что цена на туры снижается из-за планового отъезда с курортов отдыхающих с детьми и ценовой политикой отельеров в Абхазии и Турции.

«Сейчас минимальные цены недельных туров с авиаперелетом 22-28 августа на курорты Крыма и Краснодарского края колеблются в диапазоне 22,7 – 25,8 тыс. рублей на двоих», — говорится на сайте АТОР.

В Абхазию в недельную путевку в аналогичные даты можно купить за 23 тысячи рублей на двоих, в Турцию – за 31 тысячу рублей.

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