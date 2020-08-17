Объем закупок у субъектов МСП за первые 8 месяцев 2020 вырос на 60 млрд руб.

По данным Корпорации МСП, по состоянию на первую декаду августа 2020 года объем закупок 1 756 крупнейших заказчиков в рамках № 223-ФЗ составил 1,953 трлн рублей. Прирост по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил более 60 млрд рублей (+ 3,2%).

По результатам мониторинга Минфина России о результатах осуществления государственных и корпоративных закупок за 2019 год и I полугодие 2020 года количество участников закупок среди малого бизнеса и их активность продолжает расти. Сумма контрактов госзаказчиков, а также сумма договоров отдельных видов юридических лиц, заключенных в I полугодии 2020 года с малым бизнесом в рамках № 223-ФЗ и № 44-ФЗ, составила 3,8 трлн рублей. Также в отчете отмечается, что в настоящее время получены данные о результатах полноценного перехода на электронную форму закупок, а также о результатах мер поддержки в период пандемии, которые в первую очередь были направлены на поддержу малого бизнеса. Как и по результатам 2019 года установлено, что большую часть закупок отдельных видов юридических лиц, в том числе «прочими» способами закупки, в I полугодии 2020 составляют конкурентные закупки преимущественно в электронной форме.

В целом данные о государственных и корпоративных закупках свидетельствуют о росте показателей, связанных с закупками у малого бизнеса, в частности: среди участников закупок, зарегистрированных в Едином реестре участников закупок, превалирующую часть составляет малый бизнес (81%); также продолжается рост среднего количества заявок – в течении 5 лет и до 2018 года включительно среднее количество заявок не поднималось выше 2,97, при этом по результатам 2019 года значение указанного показателя по отношению к 2018 году увеличилось до 3,12 заявок, а среднее количество заявок при закупках у малого бизнеса составило 3,47 заявок.

По результатам 1 полугодия 2020 года среднее количество заявок увеличилось до 3,5 заявки, а при закупках у малого бизнеса увеличилось до 3,94 заявок.

Реализация в 2015-2019 годах решений Правительства Российской Федерации о введении обязательной квоты закупок у субъектов МСП и последовательном увеличении количества заказчиков с 35 крупнейших заказчиков в 2015 году до 1 769 в 2019 году, которые обязаны обеспечить закупку у субъектов МСП, позволила достигнуть увеличения объемов закупок у субъектов МСП с 0,064 трлн рублей в 2015 году до 3,713 трлн рублей в 2019 году при расширении номенклатуры закупок с 8,4 тыс. позиций в 2015 году до 439 тыс. позиций в 2019 году.

Корпорация МСП и ее дочерний МСП Банк ведут активную деятельность по поддержке субъектов МСП, в частности, по расширению доступа к закупкам крупнейших заказчиков. Например, среди инструментов поддержки — финансирование МСП Банком контрактной деятельности по льготным ставкам в рамках госпрограмм субсидирования кредитования.

Создан новый гарантированный рынок сбыта продукции для субъектов МСП с устойчивой тенденцией перехода от закупки простых товаров, работ, услуг к закупке продукции производственного назначения, при условии ее соответствия требованиям заказчиков. По итогам 2019 года более 67% в общем объеме закупок у субъектов МСП (2,5 трлн рублей) занимает продукция производственного назначения, более 12% или 460 млрд рублей – инновационная, высокотехнологичная продукция. Более 50% (233,1 млрд рублей) в объеме инновационной, высокотехнологичной продукции занимают поставки компьютерного, электронного и оптического оборудования и почти 25% (114,4 млрд рублей) продукты и услуги в области информационных технологий.

Указанные показатели были достигнуты в результате своевременного внесения изменений в законодательство о государственных закупках и закупках отдельных видов юридических лиц, подготовленных Минфином России, в том числе принятию комплекса антикризисных мер, направленных на поддержку малого бизнеса и оптимизацию закупочных процедур в период нестабильной экономической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции.