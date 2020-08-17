Глава «Аэрофлота» оценил срок возобновления полетов в Евросоюз

Глава «Аэрофлота» Виталий Савельев рассчитывает на восстановление авиасообщения со странами Евросоюза в текущем году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Страны Евросоюза пересматривают перечень государств, с которыми разрешено авиасообщение, каждые две недели, рассказал Савельев. По его словам, есть надежда, что россиян «пустят» в ЕС после одного из пересмотров до конца текущего года.

Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Исключением стали перелеты для вывоза россиян из-за границы. Постепенное возобновление авиасообщения началось в августе.

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