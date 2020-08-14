Жириновский больше всех других лидеров фракций Госдумы заработал в 2019 году

Самым богатом лидером фракций Госдумы по уровню дохода в прошлом году стал глава ЛДПР Владимир Жириновский, следует из данных, опубликованных на официальном сайте нижней палаты парламента.

В 2019 году Жириновский заработал 22,5 млн рублей. Это сумма значительно превышает показатели его коллег. Например, председатель КПРФ Геннадий Зюганов указал в декларации доход в 7,9 млн рублей, глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов получил 5,5 млн рублей, а председатель «Справедливой России» Сергей Миронов — 4,3 млн рублей.

Согласно опубликованным данным, во владении Жириновского находятся квартиры площадью 38,8 кв. м и 436,3 кв. м (последняя в безвозмездном пользовании). Помимо этого, у главы ЛДПР есть автомобиль LADA 212140.

В 2018 году Жириновский был на втором месте среди других лидеров партий. Он заработал 6,8 млн рублей. На первой месте тогда был Зюганов с 7,9 млн рублей.

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