В АТОР сообщили, с какими странами Россия может открыть границы с 1 сентября
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Россия может возобновить авиасообщение с 1 сентября со странами СНГ. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Отмечается, что речь идет о Казахстане, Таджикистане, Киргизии, Армении.
По данным представителей АТОР, для возобновления рейсов есть несколько оснований, в том числе улучшение ситуации с коронавирусом в России и странах Содружества.
Еще одна причина — желание стран СНГ приобрести российскую вакцину от COVID-19. Предполагается, что это поможет восстановлению гуманитарных и деловых связей с Россией.
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