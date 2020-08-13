Белорусский бизнесмен готов помочь деньгами увольняющимся силовикам

Предприниматель из Белоруссии Микита Микадо заявил о готовности финансово помочь решившимся на увольнение белорусским силовикам. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Если вы хотите быть на стороне добра, но финансы не позволяют, пишите - я помогу», — обратился Микадо к сотрудникам силовых структур Белоруссии.

Он также призвал других бизнесменов присоединиться к его инициативе.

После президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста из-за несогласия с их результатами, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко.

В Минск были введены части ОМОНа, внутренних войск и других силовых структур. Для подавления протестов они применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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