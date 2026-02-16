Размер шрифта
Швыдкой высказался против жесткого дресс-кода в театрах

Швыдкой: в театре важнее уважение, а не запреты и дресс-код
Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Театры и другие культурные учреждения не должны вводить строгие ограничения по форме одежды, однако зрителям стоит помнить об уважении к традициям и окружающим. Об этом в беседе с ТАСС заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой.

Швыдкой напомнил, что в оперном театре традиционно предполагается более торжественная форма одежды, например смокинг. Он отметил, что в советское время для жителей отдаленных регионов поход в театр был праздничным событием, поэтому люди старались одеваться нарядно. Однако, по его словам, ограничивать зрителей не следует.

Он привел в пример события 1968 года во Франции, известные как «Красный май», когда театр подвергался критике как пространство для элиты. Тогда обсуждался вопрос, допустимо ли посещать Парижскую оперу в джинсах, и мнения разделились. Швыдкой отметил, что подобные споры во многом носили политический характер. Он добавил, что и сегодня в Баварской опере можно увидеть публику в вечерних костюмах, однако жесткие запреты вводить не стоит, поскольку у молодежи может не быть возможности приобрести соответствующую одежду.

Противоположного мнения придерживается ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе. Он заявлял о необходимости дресс-кода в культурных учреждениях и допускал возможность его регламентации при участии Минкультуры. По его мнению, в театр нельзя приходить в шлепках или шортах, поскольку речь идет об уважении друг к другу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что одеваться в театр следует прилично, однако навязывание правил поведения не является правильным решением.

Ранее балерина Анастасия Волочкова поддержала идею назначить министром культуры Николая Цискаридзе.
 
