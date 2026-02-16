В США сотрудник миграционной службы пожелал победы РФ при задержании украинца

Сотрудник Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) при задержании украинского беженца в штате Миннесота заявил ему, что поддерживает Россию и желает ей победы в СВО. Об этом сообщает издание Daily Beast.

В публикации говорится, что 39-летний украинец Дмитрий Кулик получил разрешение на пребывание в США на два года. Однако при попытке продлить его столкнулся с проблемами. В итоге на парковке супермаркета Walmart в Миннеаполисе его задержала иммиграционная полиция.

«[Сотрудник ICE] сказал мне, что придерживается пророссийских взглядов и хочет, чтобы Россия победила в войне», — рассказал Кулик изданию.

Он посетовал, что сделал все, что требовало американское правительство, но все равно оказался за решеткой. Жена Кулика предположила, что его заявку на продление статуса резидента США могли приостановить, чтобы депортировать.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что программа депортации нелегальных мигрантов касается лишь совершивших тяжкие преступления. По словам американского лидера, федеральные власти полностью сконцентрированы исключительно на «по-настоящему плохих преступниках». Он подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов США задерживают наркобаронов, насильников и бандитов. Трамп указал, что в результате принятых мер были пойманы тысячи преступников.

Ранее Маск заявил, что в США началась новая гражданская война.