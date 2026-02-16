Размер шрифта
Вышедшую к бабушке челябинку обнаружили замерзшей в поле спустя две недели поисков

Пропавшую в Челябинской области девушку спустя две недели нашли замерзшей в поле
Amparo Garcia/Shutterstock/FOTODOM

Девушка, пропавшая по дороге к бабушке, замерзла по пути. Об этом сообщает aif.ru.

По данным издания, волонтеры обнаружили 19-летнюю Елизавету в поле по направлению в село Коелга.

«Замерзла в сидячем положении, ее нашли в поле», – рассказала одна из местных жительниц.

Изначально девушка вышла из дома к бабушке, которая живет в том же населенном пункте. Как она оказалась в 1,5 км от дома, неизвестно, все подробности предстоит выяснить сотрудникам Следственного комитета.

Не исключается, что, так как пострадавшая шла ночью, она могла заблудиться и потеряться, а из-за замкнутости решила не обращаться к прохожим.

Елизавета пропала 2 февраля после того, как вышла из своего дома в поселке Зауральский. При для температуры, которая была в тот момент, девушка оделась слишком легко, а телефон оставила дома. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как она зашла за угол дома и пропала.

По словам тети, племянница неохотно шла на контакт с другими людьми и утверждала, что с ними ей не интересно.

Ранее кинолог рассказал, почему собака не вывела семью Усольцевых из тайги.
 
