Общество

Пара из Грузии 26 лет ищет свою дочь, которую могли похитить и вывезти в Россию

112: семья из Грузии подозревает местный роддом в торговле детьми
Iryna Inshyna/Shutterstock/FOTODOM

Семья из Грузии обвиняет местную больницу в том, что их дочь вывезли в Россию без их разрешения. Об этом сообщает «112».

По данным Telegram-канала, женщина по имени Инесса родила сына в 1995 году, но спустя десять суток ей сказали, что мальчик не выжил. При этом самого ребенка показывать матери отказались.

В 2000 году женщина снова родила, но в другом роддоме Тбилиси. Сразу после появления на свет девочку направили в детскую больницу, где ее якобы не спасли. Как и в первом случае, ребенка семье увидеть не дали.

Спустя 25 лет оказалось, что в медучреждениях осталась только карта девочки, документы мальчика якобы уничтожили вместе с остальными архивами. Каких-либо записей о том, по какой причине семья потеряла второго ребенка, в карте не было.

В какой-то момент родители нашли узиста, который вел вторую беременность Инессы.

«Врач рассказал ей о заказе на детей, и что их, якобы, должны были выкупить, но потенциальные покупатели отказались от сделки», – сообщается в публикации.

После этого одна из сотрудниц больницы забрала новорожденную себе. Предположительно, она вывезла девочку в Россию.

Семья также обнаружила в интернете чат, где семьи рассказывают подобные истории, некоторых детей находили спустя десятки лет. Число детей, отнятых у родителей по такой схеме, якобы может достигать двух тысяч.

Ранее похищенная из Чечни девочка спустя более 20 лет нашлась в США.
 
