Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Спорт

Расписание россиян на Олимпиаде-2026 в Милане 16 февраля

Российские спортсмены выступят в горных лыжах и шорт-треке на ОИ-2026 16 февраля
Санто Стефано/РИА Новости

Два российских спортсмена выступят на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии 16 февраля.

В 12.00 по московскому времени соревновательную программу начнет горнолыжник Семен Ефимов, Алена Крылова выступит в шорт-треке на 1000 метров в 13.00 мск.

14 февраля Крылова вышла в четвертьфинал Олимпиады на дистанции 1000 метров. Россиянка показала время 1.28.495. Этот результат позволил пробиться ей в следующий круг.

В ночь на 7 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо открылись XXV зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. В Милане чаша с огнем располагается у Арки мира, в Кортина-д'Ампеццо — на площади Анджело Дибона. Всего в церемонии открытия Игр приняли участие 92 делегации. Огонь в Милане зажгли горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони.

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия. Пока никто из них не сумел завоевать наград, лучший результат показал лыжник Савелий Коростелев, который оказался четвертым в скиатлоне.

Ранее в МОК объяснили продажу футболок с символикой Игр в нацистской Германии.
 
Теперь вы знаете
Оспа обезьян в России, мораторий на тарифы ЖКХ и китайский Новый год. Что нового к утру 16 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!