Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

В Приморье ищут тигра, убившего 23-летнего охотника

МВД Приморья: в регионе ищут тигра, убившего охотника возле села Березовка
Martin Mecnarowski/Shutterstock/FOTODOM

В Приморье сформирована группа специалистов охотнадзора и центра «Амурский тигр» и сотрудников полиции для поиска тигра, убившего 23-летнего охотника в районе села Березовка. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю в Telegram-канале.

Отмечается, что инцидент произошел в Чугуевском районе. Охотник занимался развозкой кормов на подкормочные площадки, когда на него напал тигр. При осмотре территории хищника найти не удалось.

«Для проведения поисковой операции сформирована спецгруппа из полицейских, специалистов охотнадзора и центра «Амурский тигр». <...> Сотрудники Госавтоинспекции патрулируют прилегающую к лесу дорогу, предупреждая водителей транспортных средств о возможной угрозе», — говорится в сообщении.

Участковые полицейские предупреждают местных жителей и охотников об опасном участке леса.

Telegram-канал Amur Mash сообщил о нападении тигра на охотника 16 февраля.

8 февраля сообщалось, что тигр прогулялся в селе Благодатное в Хабаровском крае и попал на камеру видеонаблюдения.

В декабре прошлого года тигра заметили гуляющим по проезжей части в одном из сел Хабаровского края. Жители жаловались, что зверь уже три дня держит их в страхе, так как уже совершал нападения на собак.

Ранее в Индии тигр растерзал полицейского.
 
Теперь вы знаете
Оспа обезьян в России, мораторий на тарифы ЖКХ и китайский Новый год. Что нового к утру 16 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!