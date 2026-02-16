В Приморье ищут тигра, убившего 23-летнего охотника

В Приморье сформирована группа специалистов охотнадзора и центра «Амурский тигр» и сотрудников полиции для поиска тигра, убившего 23-летнего охотника в районе села Березовка. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю в Telegram-канале.

Отмечается, что инцидент произошел в Чугуевском районе. Охотник занимался развозкой кормов на подкормочные площадки, когда на него напал тигр. При осмотре территории хищника найти не удалось.

«Для проведения поисковой операции сформирована спецгруппа из полицейских, специалистов охотнадзора и центра «Амурский тигр». <...> Сотрудники Госавтоинспекции патрулируют прилегающую к лесу дорогу, предупреждая водителей транспортных средств о возможной угрозе», — говорится в сообщении.

Участковые полицейские предупреждают местных жителей и охотников об опасном участке леса.

Telegram-канал Amur Mash сообщил о нападении тигра на охотника 16 февраля.

8 февраля сообщалось, что тигр прогулялся в селе Благодатное в Хабаровском крае и попал на камеру видеонаблюдения.

В декабре прошлого года тигра заметили гуляющим по проезжей части в одном из сел Хабаровского края. Жители жаловались, что зверь уже три дня держит их в страхе, так как уже совершал нападения на собак.

Ранее в Индии тигр растерзал полицейского.