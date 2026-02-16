Размер шрифта
На Западе пришли к неутешительным выводам об отношениях Европы и США

Politico: отношения Европы и США оказались на грани разрыва
The White House

Прошедшая Мюнхенская конференция по безопасности показала, что отношения Европы и Соединенных Штатов на грани разрыва, а доверие между сторонами подорвано. Об этом пишет Politico.

Несмотря на то, что представители Европы и США в течение трех дней договаривались о сотрудничестве и предлагали обновить внешний вид трансатлантических отношений, «трещины все еще очевидны», пишет Politico. В материале отмечается, что в этом году конференция прошла в более мягкой форме, чем в прошлый раз, однако президент Дональд Трамп коренным образом изменил трансатлантические связи.

«Однако эта встреча показала, что, хотя альянс продолжает функционировать, старый порядок, связывавший две стороны Атлантики на протяжении десятилетий, рухнул. Нет единого мнения о том, как отношения могут развиваться дальше, учитывая регулярные сейсмические потрясения, которые администрация Трампа с удовольствием наносит системе», — говорится в тексте.

Один из европейских собеседников Politico отметил, что потребуется «целое поколение», чтобы восстановить доверие, утраченное за последний год. У Европы не осталось иллюзий, пишет издание. Это подтверждается тем, что госсекретарь США Марко Рубио из Германии отправился в Венгрию и Словакию, которые являются «дружественными для России странами».

Европейские чиновники также не упустили из виду, что Рубио почти не упомянул Россию и Украину в своем выступлении на конференции, отмечает Politico.

Мюнхенская конференция по безопасности проходила в столице Баварии с 13 по 15 февраля. С 1963 года политики, военные, бизнесмены, представители неправительственных организаций и эксперты из разных областей в рамках этого мероприятия обсуждают актуальные вопросы безопасности вне дипломатических и протокольных рамок. В 2026-м в конференции поучаствовали более 1 тыс. человек из 115 стран.

Ранее в команде Трампа раскрыли, какой хотят видеть Европу.
 
