Наука

Стало известно, как уровень образования влияет на здоровье и продолжительность жизни

Врач Чудинская: люди с хорошим образованием, как правило, живут дольше
taka1022/Shutterstock/FOTODOM

Люди с более высоким уровнем образования в среднем живут дольше и реже сталкиваются с тяжелыми формами хронических заболеваний, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.

«Если убрать из слова «образование» школьные звонки и экзамены, останется его суть — способность мозга меняться под влиянием опыта. Нейробиология называет это нейропластичностью: наш мозг физически перестраивает связи между нейронами, когда мы что-то учим, пробуем, переосмысляем. Эти изменения особенно интенсивны в детстве, но исследования показывают, что мозг способен учиться и в зрелом, и в пожилом возрасте — просто «волны» пластичности становятся мягче и требуют больше усилий», — заметила доктор.

По словам врача, крупные исследования показывают, что уровень образования связан и с продолжительностью жизни, и с ее качеством.

«Люди с более высоким образовательным статусом в среднем живут дольше, реже сталкиваются с тяжелыми формами хронических заболеваний и лучше используют систему здравоохранения — от профилактики до сложного лечения. Образование повышает шансы на более высокий доход и доступ к медицине, формирует привычку критически относиться к информации (в том числе о здоровье) и, что важно, создает так называемый «когнитивный резерв» — дополнительный запас прочности мозга, который помогает дольше сохранять ясность мышления в старости», — объяснила невролог.​

Как отметила врач, каждый новый язык, курс, смена профессии или хобби дают мозгу шанс перестроить сети, укрепить связи и отложить возрастное снижение когнитивных функций.

Ранее россиянам назвали препарат, который на второй день убирает симптомы гриппа и ОРВИ.
 
