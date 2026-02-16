Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

Учительница получила тяжелую травму во время урока в Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Камчатском учительница получила травму головы, упав у доски
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В одной из школ Камчатского края произошел несчастный случай с учительницей. Во время ведения урока она упала у доски и получила травму головы, сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Как стало известно журналистам, инцидент произошел в СОШ №2 в Петропавловске-Камчатском. Учительница начальных классов вышла к доске, чтобы написать домашнее задание. Внезапно ей стало плохо — женщина потеряла равновесие и ударилась затылком о полку с мелом. Учительнице потребовалась госпитализация. В больнице у нее диагностировали черепно-мозговую травму, а также сотрясение мозга и ушиб.

До этого в Красноярском крае ученики защитили учительницу от нападения девочки с ножом. По информации регионального управления МВД, когда несовершеннолетняя попыталась нанести травмы педагогу, одноклассники смогли остановить ее. В результате женщина не получила серьезных увечий — ее госпитализировали, но после оказания медицинской помощи отпустили. Нападавшая была задержана, возбуждено сразу три уголовных дела.

Ранее в Уфе подросток ворвался в школу и ранил учителя истории.
 
Теперь вы знаете
Оспа обезьян в России, мораторий на тарифы ЖКХ и китайский Новый год. Что нового к утру 16 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!