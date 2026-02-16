Учительница получила тяжелую травму во время урока в Петропавловске-Камчатском

В одной из школ Камчатского края произошел несчастный случай с учительницей. Во время ведения урока она упала у доски и получила травму головы, сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Как стало известно журналистам, инцидент произошел в СОШ №2 в Петропавловске-Камчатском. Учительница начальных классов вышла к доске, чтобы написать домашнее задание. Внезапно ей стало плохо — женщина потеряла равновесие и ударилась затылком о полку с мелом. Учительнице потребовалась госпитализация. В больнице у нее диагностировали черепно-мозговую травму, а также сотрясение мозга и ушиб.

До этого в Красноярском крае ученики защитили учительницу от нападения девочки с ножом. По информации регионального управления МВД, когда несовершеннолетняя попыталась нанести травмы педагогу, одноклассники смогли остановить ее. В результате женщина не получила серьезных увечий — ее госпитализировали, но после оказания медицинской помощи отпустили. Нападавшая была задержана, возбуждено сразу три уголовных дела.

Ранее в Уфе подросток ворвался в школу и ранил учителя истории.