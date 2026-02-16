На фоне неудач Украины на поле боя президент Франции Эммануэль Макрон может захотеть приехать в Россию на переговоры. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор в беседе с газетой Die Weltwoche.

«Теперь у нас есть Макрон, который <…> собирается поехать в Москву и вести переговоры с русскими. Что ж, они с ним поговорят, но я не вижу никаких доказательств того, что Макрон способен что-либо достичь», — сказал Макгрегор.

По словам эксперта, поражения Украины на поле боя подтолкнули Европу к поискам контактов с Россией. Последние новости об Украине приблизили Макрона и других европейских лидеров к более объективному взгляду на происходящее, предположил он.

По оценке Макгрегора, Украина стала побежденным государством. И это довольно удручающе на фоне нежелания США и Европы взглянуть на реальную ситуацию, указал военный. Россия «знает, что побеждает, знает, что фактически победила», констатировал Макгрегор.

До этого Эммануэль Макрон заявлял, что намерен установить канал связи с Россией. Как заявил французский лидер, он будет полностью прозрачен для Украины, стран Европы и США.

Ранее Макрон поставил дедлайн по сроку повышения конкурентоспособности Евросоюза.