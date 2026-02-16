Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Политика

В США допустили визит Макрона в Москву

Макгрегор: Макрон может приехать в Москву на переговоры из-за неудач Украины
Пресс-служба Президента РФ/РИА Новости

На фоне неудач Украины на поле боя президент Франции Эммануэль Макрон может захотеть приехать в Россию на переговоры. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор в беседе с газетой Die Weltwoche.

«Теперь у нас есть Макрон, который <…> собирается поехать в Москву и вести переговоры с русскими. Что ж, они с ним поговорят, но я не вижу никаких доказательств того, что Макрон способен что-либо достичь», — сказал Макгрегор.

По словам эксперта, поражения Украины на поле боя подтолкнули Европу к поискам контактов с Россией. Последние новости об Украине приблизили Макрона и других европейских лидеров к более объективному взгляду на происходящее, предположил он.

По оценке Макгрегора, Украина стала побежденным государством. И это довольно удручающе на фоне нежелания США и Европы взглянуть на реальную ситуацию, указал военный. Россия «знает, что побеждает, знает, что фактически победила», констатировал Макгрегор.

До этого Эммануэль Макрон заявлял, что намерен установить канал связи с Россией. Как заявил французский лидер, он будет полностью прозрачен для Украины, стран Европы и США.

Ранее Макрон поставил дедлайн по сроку повышения конкурентоспособности Евросоюза.
 
Теперь вы знаете
Оспа обезьян в России, мораторий на тарифы ЖКХ и китайский Новый год. Что нового к утру 16 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!