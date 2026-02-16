В Госдуме ожидают сокращения гастротуризма

Гастротуризм в России может просесть на 10% в 2026 году из-за закрытия заведений общепита, спрогнозировал зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

Он сослался на данные аналитики рынка, согласно которым количество заведений общественного питания в России за год сократилось примерно на 3%. При этом в 2025 году было ликвидировано порядка 35 тыс. предприятий — это естественный процесс обновления рынка, когда часть проектов закрывается, а на их месте появляются новые форматы, сказал депутат.

«В целом отрасль переживает этап структурной адаптации к изменившимся экономическим условиям и потребительскому спросу. Официальной статистики по снижению гастротуризма в процентах нет. Вместе с тем фиксируется замедление роста потребительских расходов на рестораны и кафе — с 23% год к году до около 6%. Это говорит скорее о корректировке спроса, чем о резком падении. При отсутствии дополнительных мер поддержки возможна умеренная просадка сегмента гастротуризма в пределах 10%, однако многое будет зависеть от общей динамики внутреннего туризма», — отметил Кривоносов.

По его словам, сегодня важно не допустить снижения деловой активности в сегменте и поддержать его развитие. В числе приоритетных мер Кривоносов назвал точечные налоговые стимулы и поддержку малого и среднего бизнеса, субсидирование отдельных затрат и интеграцию заведений в туристические кластеры, активное включение гастрономических маршрутов, фестивалей и локальной кухни в туристический продукт регионов. В числе других нужных мер парламентарий выделил поддержку подготовки кадров и повышение качества сервиса, а также повышение уровня заработных плат специалистов.

«Кроме того, считаю необходимым рассмотреть возможность корректировки налоговой нагрузки для предприятий общественного питания, в том числе проработать вопрос перехода с упрощенной системы налогообложения на общую систему для того, чтобы исключить уход части предприятий в «тень», — заключил Кривоносов.

