Постпред Украины предрек продолжение конфликта с Россией годами при одном условии

Постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник раскритиковал завершившуюся Мюнхенскую конференцию по безопасности, поскольку на ней не было принято конкретных решений о поддержке Киева. Об этом сообщает Tagesspiegel.

«Отсутствовал ответ на важнейший вопрос: что ЕС, что Германия должна была бы сделать сегодня в военном отношении, чтобы изменить динамику войны и заставить Россию заключить мир?» — сказал Мельник.

Постпред считает, что «фактически сохранение Европой прежнего курса» продлит конфликт России и Украины на годы.

Мюнхенская конференция по безопасности проходила в столице Баварии с 13 по 15 февраля. С 1963 года политики, военные, бизнесмены, представители неправительственных организаций и эксперты из разных областей в рамках этого мероприятия обсуждают актуальные вопросы безопасности вне дипломатических и протокольных рамок. В 2026-м в конференции участвуют более 1 тыс. человек из 115 стран.

