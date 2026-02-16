Размер шрифта
В Кузбассе мужчину лишили российского гражданства

МВД: жителя Кемерово лишили российского гражданства за угрозу безопасности РФ

В Кемеровской области жителя областного центра лишили гражданства за действия, которые угрожали безопасности Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Как уточнили в ведомстве, решение вынесли сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу.

Во время проверки сотрудникы УФСБ по региону установили, что мужчина распространял в иностранных СМИ, а также в социальных сетях и мессенджерах этнических диаспор материалы, дискредитирующие действия представителей органов власти и содержащие их публичные оскорбления. Кроме того, по данным ведомства, он высказывал намерения оказать содействие иностранному государству, направленное против безопасности РФ.

В соответствии с законом «О гражданстве Российской Федерации» сотрудники УФСБ вынесли заключение о наличии оснований для прекращения гражданства.

На основании этого управление по вопросам миграции ГУ МВД по Кемеровской области – Кузбассу приняло решение о лишении гражданства. Российский паспорт, ранее выданный мужчине, признали недействительным и изъяли.

В ведомстве добавили, что в течение 15 дней мужчина обязан самостоятельно покинуть территорию России.

Ранее пенсионерка из Казахстана получила российское гражданство после обращения к Путину.
 
