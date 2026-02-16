Буданов сообщил, что украинская делегация выехала в Женеву на очередной раунд переговоров

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов сообщил в своем Telegram-канале, что украинская делегация выехала в Женеву на очередной раунд мирных переговоров.

«Впереди — следующий раунд переговоров», — написал Буданов.

Он также опубликовал фото, сделанное у поезда вместе со своим заместителем Сергеем Кислицей и замначальника Главного управления разведки Вадимом Скибицким.

16 февраля ТАСС сообщал, что на предстоящих переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет обсуждаться энергетическое перемирие.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров говорил, что Киев поднимет вопрос энергетического перемирия на переговорах в Женеве.

Третий раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится в Женеве 17–18 февраля. В них будут участвовать делегации трех стран — США, России и Украины. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выбор этого швейцарского города в качестве площадки для нового раунда переговоров обусловлен соображениями целесообразности и удобства для всех участников.

