Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Политика

В Госдуме оценили планы Польши по созданию ядерного оружия из-за России

Депутат Колесник: Польша привлекает внимание словами о создании ядерного оружия
Владимир Федоренко/РИА Новости

Президент Польши Кароль Навроцкий словами о необходимости создания ядерного оружия из-за России пытается привлечь внимание к своей стране. Об этом News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, у Варшавы нет ресурсов для присоединения к «ядерному клубу», а мировое сообщество будет против такого решения.

«Поляки никогда ничего не делают за свой счет. Они занимают деньги, это уже известный факт, а потом ищут любые способы, чтобы их не отдать. Смогут ли они сделать ядерное оружие? Я сомневаюсь, потому что многие страны будут против, в первую очередь США, это нарушение ядерного баланса», — сказал Колесник.

Депутат напомнил, что в Польше любят делать громкие заявления, но все, что они могут на самом деле – «занять денег и не отдать». Кроме того, в этой стране нет специалистов по созданию ядерного оружия, подчеркнул парламентарий.

Колесник заявил, что столь громкое заявление Навроцкого было сделано, чтобы на Польшу снова стали обращать внимание, поскольку «как-то вообще перестали серьезно воспринимать».

До этого Кароль Навроцкий заявил, что Польша должна обзавестись собственным ядерным потенциалом, потому что находится «на грани вооруженного конфликта». По его словам, создание ядерного арсенала — это тот путь, которым должна следовать Польша, учитывая «потрясения на международной арене и в сфере безопасности». При этом, добавил Навроцкий, необходимо «соблюдать все международные нормы».

Ранее в Прибалтике заговорили о ядерном сдерживании.
 
Теперь вы знаете
Оспа обезьян в России, мораторий на тарифы ЖКХ и китайский Новый год. Что нового к утру 16 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!