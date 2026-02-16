В Госдуме оценили планы Польши по созданию ядерного оружия из-за России

Президент Польши Кароль Навроцкий словами о необходимости создания ядерного оружия из-за России пытается привлечь внимание к своей стране. Об этом News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, у Варшавы нет ресурсов для присоединения к «ядерному клубу», а мировое сообщество будет против такого решения.

«Поляки никогда ничего не делают за свой счет. Они занимают деньги, это уже известный факт, а потом ищут любые способы, чтобы их не отдать. Смогут ли они сделать ядерное оружие? Я сомневаюсь, потому что многие страны будут против, в первую очередь США, это нарушение ядерного баланса», — сказал Колесник.

Депутат напомнил, что в Польше любят делать громкие заявления, но все, что они могут на самом деле – «занять денег и не отдать». Кроме того, в этой стране нет специалистов по созданию ядерного оружия, подчеркнул парламентарий.

Колесник заявил, что столь громкое заявление Навроцкого было сделано, чтобы на Польшу снова стали обращать внимание, поскольку «как-то вообще перестали серьезно воспринимать».

До этого Кароль Навроцкий заявил, что Польша должна обзавестись собственным ядерным потенциалом, потому что находится «на грани вооруженного конфликта». По его словам, создание ядерного арсенала — это тот путь, которым должна следовать Польша, учитывая «потрясения на международной арене и в сфере безопасности». При этом, добавил Навроцкий, необходимо «соблюдать все международные нормы».

