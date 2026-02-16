В Норильске загорелась квартира в девятиэтажке

МЧС спасло 66 человек из горящего дома в Норильске

В Норильске вечером 15 февраля произошел пожар в девятиэтажном жилом доме на проспекте Металлургов, в результате которого одного человека спасти не удалось. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Возгорание началось в квартире на втором этаже. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений в окне наблюдалось сильное пламя. Звенья газодымозащитной службы приступили к спасению людей, для эвакуации с верхних этажей была развернута автолестница.

По лестничным маршам сотрудники МЧС с использованием спасательных устройств вывели 64 человека, еще двух сняли с помощью автолестницы. Десятерых спасенных госпитализировали с отравлением продуктами горения. Еще один мужчина перестал подавать признаки жизни еще до приезда скорой помощи.

Огонь ликвидировали на площади 25 квадратных метров. В тушении участвовали 33 человека и 10 единиц техники. Предварительной причиной возгорания назвали короткое замыкание электропроводки.

В МЧС напомнили о необходимости следить за состоянием электропроводки в квартире, доверять ее ремонт специалистам и устанавливать пожарные извещатели.

Ранее в Ульяновской области произошел взрыв газа в квартире, где пострадали два человека.