Российские работодатели стали прибегать к «тактической нищете»

В российской деловой среде начали употреблять термин «тактическая нищета» — так описывают ситуацию, когда компания ссылается на нехватку денег, чтобы оправдать сокращение выплат сотрудникам. Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Речь идет не только о фиксированной зарплате, но и о премиях и других стимулирующих выплатах, условия которых часто прописаны отдельными правилами. Работникам стоит заранее разбираться, за что именно начисляются премии и надбавки: смотреть трудовой договор, должностную инструкцию, а также внутренние положения с критериями выплат. Если договоренности о графике и оплате труда обсуждаются устно, их лучше фиксировать письменно в документах, чтобы потом не спорить о том, что «имелось в виду». Появление подобных практик связывают с дорогим фондированием и ограниченным доступом к заемным деньгам», — отметил Щербаченко.

По его словам, при высокой ключевой ставке кредиты для бизнеса обходятся дороже, а ресурсы нужны и на оплату труда, и на развитие. Одновременно часть потребительского спроса уходит в сбережения: при заметных ставках по вкладам люди чаще предпочитают копить, а не тратить, что бьет по выручке ряда компаний, добавил экономист.

Он подчеркнул, что в таких условиях сотрудники начинают внимательнее оценивать ситуацию на рынке труда и чаще рассматривают смену работы. Чтобы снизить зависимость от внутренней конъюнктуры работодателя, работникам нужно регулярно повышать квалификацию и рыночную стоимость: вкладываться в цифровые навыки и иностранные языки, проходить обучение и подтверждать компетенции, посоветовал Щербаченко. Отдельно эксперт напомнил, что в Госдуме обсуждаются инициативы, связанные с индексацией зарплат, но работникам важно ориентироваться на то, что закреплено в их собственных документах и правилах выплат в компании.

Ранее стало известно, сколько россиян хотели бы сменить работу в 2026 году.