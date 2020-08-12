Официальный курс евро вырос до 85,96 рубля

Официальный курс евро увеличился на 3,14 копейки и составил 85,956 рубля. Об этом сообщается на сайте Центрального Банка России.

Курс доллара вырос на 8,29 копейки и достиг 73,2351 рубля.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам на 13 августа, выросла на 5,97 копейки, до 78,9595 рубля.

Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».

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