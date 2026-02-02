Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

На Украине мужчина открыл стрельбу в ресторане из-за отсутствия наркотиков

В Одессе мужчина устроил стрельбу в ресторане из-за отсутствия наркотиков в меню
Shutterstock

Украинские полицейские задержали 41-летнего мужчину, который открыл стрельбу в ресторане на Фонтанской дороге в Одессе. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

По данным правоохранителей, о происшествии заявила администратор заведения. Она рассказала, что один из посетителей вел себя агрессивно, имел при себе оружие и произвел выстрел прямо в зале ресторана.

Следствие установило, что уроженец Днепропетровской области, проживающий в Одессе, находился в заведении вместе с товарищем. Во время застолья он потребовал от 18-летней официантки принести ему наркотики. Девушка объяснила, что ресторан не оказывает незаконных услуг. Посетитель возмутился, достал пистолет и выстрелил в пол рядом с сотрудницей заведения. Официантка не пострадала.

Стрелявшего задержали на месте. У него изъяли оружие, которое, по предварительным данным, является устройством для отстрела резиновых шаров, а также стреляную гильзу. Все вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 296 УК Украины — хулиганство с применением предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений. Правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

В декабре в селе Кобзарцы Херсонской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и полицейский спецназ расстреляли 70-летнего мужчину и его внука, которых пытались насильно мобилизовать.

Ранее военкомат на Украине объяснил стрельбу сотрудника по гражданским.
 
Теперь вы знаете
Чума или «болезнь X»? Какие эпидемии могут пробудиться в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!