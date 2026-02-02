На Украине мужчина открыл стрельбу в ресторане из-за отсутствия наркотиков

В Одессе мужчина устроил стрельбу в ресторане из-за отсутствия наркотиков в меню

Украинские полицейские задержали 41-летнего мужчину, который открыл стрельбу в ресторане на Фонтанской дороге в Одессе. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

По данным правоохранителей, о происшествии заявила администратор заведения. Она рассказала, что один из посетителей вел себя агрессивно, имел при себе оружие и произвел выстрел прямо в зале ресторана.

Следствие установило, что уроженец Днепропетровской области, проживающий в Одессе, находился в заведении вместе с товарищем. Во время застолья он потребовал от 18-летней официантки принести ему наркотики. Девушка объяснила, что ресторан не оказывает незаконных услуг. Посетитель возмутился, достал пистолет и выстрелил в пол рядом с сотрудницей заведения. Официантка не пострадала.

Стрелявшего задержали на месте. У него изъяли оружие, которое, по предварительным данным, является устройством для отстрела резиновых шаров, а также стреляную гильзу. Все вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 296 УК Украины — хулиганство с применением предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений. Правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

В декабре в селе Кобзарцы Херсонской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и полицейский спецназ расстреляли 70-летнего мужчину и его внука, которых пытались насильно мобилизовать.

Ранее военкомат на Украине объяснил стрельбу сотрудника по гражданским.