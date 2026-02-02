Пять человек арестованы в ФРГ из-за экспорта товаров оружейным компаниям в РФ

В Германии арестованы 5 человек по подозрению в экспорте вооружений компаниям РФ

Немецкие таможенники арестовали пятерых мужчин по подозрению в нарушении эмбарго Европейского союза в отношении России путем экспорта промышленных товаров российским производителям вооружений. Об этом сообщило издание Politico.

Согласно расследованию, обвиняемые организовали около 16 тыс. поставок в Россию. Сумма незаконных сделок составила не менее €30 млн, говорится в пресс-релизе Генеральной прокуратуры ФРГ.

Аресты произошли на фоне призывов Украины к европейским лидерам ужесточить контроль за экспортом промышленных товаров и комплектующих, которые Россия может использовать для производства оружия. Среди пяти обвиняемых двое имеют германско-российское гражданство, один — германско-украинское.

В центре расследования находится торговая компания в северном немецком городе Любек, принадлежащая подозреваемому, которого суд идентифицировал как Никиту С.

В прокуратуре заявили, что с февраля 2022 года он и другие обвиняемые использовали компанию для сговора с целью закупки товаров для российской промышленности и их многократного экспорта в Россию. Чтобы скрыть свою деятельность, обвиняемые использовали как минимум еще одну подставную компанию в Любеке, фиктивных покупателей внутри и за пределами Европейского союза, а также российскую компанию в качестве получателя, в которой Никита С. также занимает ответственную должность.

По данным прокуратуры, конечными потребителями экспортируемых товаров были как минимум 24 зарегистрированные на бирже оборонные компании России.

