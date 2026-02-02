Размер шрифта
Похищение ребенка в Петербурге попало на видео

112: появились кадры с похищением 9-летнего мальчика у гипермаркета в Петербурге

Похищение 9-летнего мальчика в Санкт-Петербурге попало на видео. Его публикует Telegram-канал 112.

В ролике видно, как мальчик подходит к белому внедорожнику и садится в него, а потом уезжает в неизвестном направлении.

По данным канала, все произошло на юге Северной столицы, на парковке у гипермаркета.

До этого стало известно, что девятилетний Павел отправился из дома к горке на улице Колобановской в Горелово 30 января. При этом он сказал родителям, что заедет в магазин на Таллинском шоссе. Позже в этот же день ребенка видели в магазине аксессуаров для телефонов, расположенном в здании гипермаркета. После этого связь с мальчиком прервалась, о его местоположении ничего неизвестно.

На момент пропажи ребенок был одет в черную зимнюю куртку с красными вставками, черную шапку, бежевый шарф в черную клетку и темно-синие штаны с камуфляжными элементами на коленях. Рост мальчика составляет около 122-124 сантиметров, телосложение худое.

Ранее школьница в Волгограде вышла выбросить мусор в мороз и пропала.
 
